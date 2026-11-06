Кабінет Міністрів затвердив порядок аеромедичної евакуації пацієнтів літаками

Кабінет Міністрів затвердив порядок аеромедичної евакуації пацієнтів літаками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повітряним транспортом хворих зможуть швидше доправляти до лікарень в Україні та на лікування за кордон. Про це у п'ятницю, 6 листопада, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Відновлюємо аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС. Уряд затвердив відповідний порядок організації таких перевезень. Це дасть змогу значно скоротити час транспортування між лікарнями пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine», – йдеться у повідомленні.

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Головна перевага нового механізму – можливість значно скоротити час у дорозі для пацієнтів у критичному стані. Корецький навів приклад маршруту з Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. Наземним транспортом така поїздка може тривати 15–16 годин, тоді як літаком її можна подолати за дві-три години.

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Організацію та координацію евакуацій здійснюватиме Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі, враховуючи безпекові та погодні умови.

«Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу», – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року в Україні вперше провели аеромедичну евакуацію важкохворої дитини. Дівчинку 2006 року народження спеціальним літаком доправили з Краматорська до Києва, де її госпіталізували до Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова. На борту дитину супроводжували лікар-анестезіолог і фельдшер, а після прибуття до столиці її транспортувала бригада екстреної медичної допомоги.