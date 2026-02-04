ОГП повідомив про викриття розкрадання 27 млн грн, виділені на потреби жителів деокупованої Київщини

Правоохоронці викрили схему розкрадання майже 27 млн грн, призначених для допомоги жителям деокупованої Київської області. Про це у середу, 4 лютого, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що у 2022 році після звільнення Київської області від росіян, з державного бюджету виділили гроші на потреби жителів деокупованих громад області. Їх мали спрямувати на закупівлю продуктів, генераторів тощо.

Однак злочинці, використовуючи реквізити підконтрольних благодійних фондів, подали до Міністерства соціальної політики листи з пропозицією бути постачальниками гуманітарної допомоги. Таким чином вони отримали з держбюджету понад 26,9 млн грн, але насправді не здійснили жодних поставок.

«Гроші було виведено на рахунки фіктивних підприємств, які начебто здійснили поставку гуманітарних товарів. Для приховання злочину фігуранти свідомо надавали міністерству неправдиву звітність про нібито відвантажені товари», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Наразі правоохоронці оголосили підозри пʼятьом учасникам схеми: представникам благодійних організацій, підприємцю та помічнику адвоката. Їм інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, слідчі перевіряють причетність до схеми членів комісії та посадовців міністерства соціальної політики.

