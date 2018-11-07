В Україні впровадили новітні методи діагностики туберкульозу

В Україні впроваджується новітній молекулярно-генетичний метод діагностики туберкульозу – система GeneXpert, яка допоможе подолати епідемію туберкульозу в державі, повідомила завідувачка Центру контролю за соціально небезпечними хворобами Центру громадського здоров'я України Яна Терлеєва.

Як розповіла вона в коментарі агенції «Укрінформ», на сьогодні в Україні є значною проблемою поширення мультирезистентного туберкульозу (стійкого до протитуберкульозних препаратів). За останніми даними, в Україні серед вперше виявлених випадків туберкульозу у кожного третього хворого буде мультирезистентна форма, а серед повторних випадків туберкульозу – кожен другий. Вона також зазначила, що звичайне дослідження мокротиння не виявляє стійкості мікобактерій до основних протитуберкульозних препаратів.

«Донедавна одним з лабораторних методів підтверджених діагнозів туберкульозу був звичайний аналіз мікроскопії мокротиння. Він простий, дешевий, доступний у великій мережі лабораторних пунктів першого рівня. Але він не виявляє резистентності. Сучасним методом діагностики мультирезистентності є молекулярно-генетичний метод, так звана система GeneXpert», – зазначила Терлеєва.

Вона додала, що наразі в Україні є 74 таких системи. Вони встановлені та працюють у пілотних регіонах у межах госпітальних округів на Дніпропетровщині, Одещині та Херсонщині. Госпітальні округи розміщено так, щоб пацієнт протягом доби міг дістатися лікарні, де він зможе провести таку діагностику. За підтримки коштів гранту Глобального фонду таке обладнання буде встановлено у межах кожного госпітального округу в країні в першому півріччі 2019 року.

За її словами, завдяки цьому в Україні будуть швидко виявляти стійкі форми туберкульозу та швидше призначати правильне лікування цієї хвороби.

«Також системи молекулярно-генетичної діагностики GeneXpert розширюють портфель досліджень. Якщо раніше можна було виявляти лише мультирезистентні форми туберкульозу, то тепер розроблено картриджі, що уможливлюють діагностику ВІЛ-інфекції, гепатитів С, онкології, інфекцій, що передаються статевим шляхом, особливо небезпечних внутрішньолікарняних інфекцій і багато інших. Тобто на цих системах, що встановлені для діагностики туберкульозу, можна буде розширювати спектр досліджень для пацієнтів», – розповіла Терлеєва.