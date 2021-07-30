Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалила рішення ввести публічний моніторинг якості води, повідомив її секретар Олексій Данілов.

«У нас на сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо – це і є наше здоров’я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання», – сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю, 30 липня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, окремо порушувалося питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків, лікарень і шкіл. Данілов уточнив, що в Україні зараз налічується 33318 дитячих садків і шкіл.

«Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Більше того, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні ми ухвалили рішення забезпечити, щоб вона там обов’язково з’явилася найближчим часом, щоб вони зняли це питання в XXI столітті», – додав секретар РНБО.