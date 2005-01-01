В Україні залишаються знеструмленими 174 населених пункти у трьох областях

Без електрики залишаються 174 населених пункти в Одеській, Черкаській і Донецькій областях

Станом на 21:00 неділі, 21 січня, без електрики залишаються 174 населених пункти в трьох областях України, Вони були знеструмлені раніше внаслідок негоди, повідомляється на офіційній сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Як зазначається, 126 населених пунктів знеструмлені в Одеській області, 44 - в Черкаській і 4 в Донецькій. Відновлювальні роботи ведуться, зокрема, в містечку Вилкове Одеської області, де задля енергозабезпечення насосної станції і лікарні міста залучили дві пересувних електростанції ДСНС. У міській лікарні обладнаний пункт обігріву для жителів міста. Населення забезпечено водопостачанням і частково теплопостачанням.

Також у відомстві повідомили, що рух транспорту на автодорозі М-05 «Київ - Одеса» повністю розблокований і відбувається по двох смугах в обох напрямках. Місцями виникає тимчасове уповільнення руху, пов'язане з ожеледицею.

Для оперативного надання допомоги при буксируванні транспортних засобів на автодорозі М-05 «Київ - Одеса» в межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (9 у Черкаській і 3 у Кіровоградській) з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС. До розчищення дороги і надання допомоги в буксируванні транспорту залучено 52 одиниці техніки та 110 співробітників від Укравтодору та ДСНС. 21 січня силами ДСНС було відбуксовано 70 одиниць техніки та надано допомогу 98 особам.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 січня, cиноптики прогнозують в Україні сніг, ожеледицю та різкі пориви вітру. При цьому виникнуть хуртовини та снігові замети. Сніг випаде до 20-30 см.