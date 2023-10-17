Верховна Рада на засіданні у вівторок, 17 жовтня, ухвалила в цілому законопроект про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP, politically exposed persons). Тепер, замість трьох років після звільнення з посади, топ-посадовці матимуть такий статус довічно, що передбачає пожиттєвий моніторинг їхніх фінансів.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, відповідний законопроект підтримали 276 народних депутатів.

Термін PEP – politically exposed persons, або політично значущі особи, – позначає осіб, наділених важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо. Депутати зазначали, що цей законопроект є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії.

Водночас цей законопроект посилює відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову таким користувачам у наданні фінансових послуг.

У Центрі протидії корупції раніше наголошували, що ухвалення такого закону суттєво впливає на шанси для швидкого вступу України до ЄС. Адже одним із семи кроків для відкриття переговорів про членства України в Євросоюзі є забезпечення боротьби з відмивання коштів, зокрема, через інструмент моніторингу фінансових операцій публічних діячів. А 24 березня МВФ також включив відновлення пожиттєвого фінансового моніторингу для публічних діячів до своїх вимог.