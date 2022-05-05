Генеральний штаб ЗСУ та розробник програмного забезпечення Alty запустили в четвер, 5 травня, мобільний застосунок «Русский корабль, иди нах@й» для iOS. Версія для Android буде доступна трохи згодом.

За інформацією Генштабу, розробники створили засіб відстеження втрат російської армії в Україні, який показує актуальну статистику щодо особового складу та військової техніки. На головному екрані застосунку можна встановити зручний віджет для миттєвого отримання інформації. Усі дані, відображені у віджеті, збирають фахівці Генштабу з перевірених джерел.

Для себе можна обрати один з трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщений на головному екрані вашого смартфона:

маленький – відображає дані про втрати особового складу;

середній – показує дані не лише про втрати особового складу, а й про втрати великої військової техніки;

великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані застосунку.

Також у ньому є мапа повітряної тривоги в Україні й можливість допомогти ЗСУ фінансово.

Застосунок працює як на смартфонах iPhone, так і на планшетах iPad. Його можна встановити за цим посиланням.

Зазначимо, що статистику втрат росіян в Україні ви також можете читати на нашому сайті.