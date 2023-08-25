Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки

В Україну надійшла перша партія 122-мм боєприпасів, виготовлена у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. Про це повідомили в прес-службі ТОВ «Українська Бронетехніка» у пятницю, 25 серпня.

Як розповіли у відомстві, артилерійські постріли 122 мм – «повітря» призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика». Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

«Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами – запорука успішності контрнаступу. Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів. Виробництво боєприпасів – важка і відповідальна справа», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня «Укроборонпром» оголосив, що налагодив виробництво 122-мм снарядів за кордоном. Партнером у виробництві стала одна з країн НАТО, яку не називають.