В Україну прибули чергові літаки з військовою допомогою від США

В ніч на 11 лютого до України прибули ще два літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що літаки привезли протитанкові комплекси «Джавелін», бойові постріли для гранатомета та оборонну амуніцію для Збройних сил.

«Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил УкраїниВага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн», – повідомив Резніков

Загалом на сьогодні в Україну прибули 15 літаків з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.

Раніше військовий аташе при посольстві США запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть допомагати Україні озброєнням і за необхідності обсяги цієї допомоги можуть різко збільшитися. До того ж, спікер Пентагону Джон Кірбі вперше заявив, що США готують пакет військової допомоги Україні, де буде не лише оборонна, а й наступальна зброя.