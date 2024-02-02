Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони. Як розповів президент Володимир Зеленський, у п’ятницю, 2 лютого, системи ППО вже надійшли до України.

«В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також анонсував, нові пакети допомоги для України та нові формати роботи. Крім того, голова держави розповів про результати засідання Ставки. Один із головних планів на 2024 рік – збільшити виробництво безпілотників в Україні.

«Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Звичайно, розглянули питання щодо снарядів – пришвидшуємо виробників, контрактуємо додаткові обсяги», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час прес-конференції 19 грудня 2023 року Володимир Зеленський анонсував масштабне виробництво дронів в Україні на 2024 рік. За його словами, в Україні виготовлять мільйон дронів.