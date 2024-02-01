У четвер, 1 лютого, Кабінет міністрів затвердив три постанови, які мають посилити оборонно-промисловий комплекс України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Один із документів, які ухвалив кабмін – про дерегуляцію виробництва боєприпасів. Це поширює експериментальний проект з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Для цього, за словами Дениса Шмигаля, кабмін розширив коло потенційних виробників, усунув бюрократію та створив чіткі алгоритми – від розроблення до прийняття в експлуатацію.

«Дерегуляція працює. Ми це зрозуміли з виробництвом боєприпасів для БпЛА: за 6 місяців у нас 20+ нових виробників боєприпасів і більш ніж 20 боєприпасів допущених до експлуатації. Зараз поширюємо позитивний досвід на виробництво боєприпасів усіх типів і посилюємо Сили оборони», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ще одне рішення стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. Виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Це має усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, маржа – це різниця між вартістю і собівартістю товару, у цьому випадку дронів.

«Умовно: дрон коштує 10 тисяч, його собівартість – 7 тисяч, тоді маржа буде 3 тисячі гривень, або 30%. Зараз під час закупівлі дронів у нас маржинальність 25%, у країнах НАТО – 17%», – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, після перерахунку держава надасть виробникам можливість або повернути різницю до бюджету, або поставити ще БпЛА.

Крім того, тепер оборонні закупівлі відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Як пояснив Михайло Федоров, йдеться зокрема про дрони іноземних виробників: Mavic, Autel та Matrice.