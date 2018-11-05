В Україну йдуть перші морози

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 09:287520

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В Україну йдуть перші морози
фото ілюстративне
На приморозки слід очікувати 10-11 листопада

Наступними вихідними з України піде антициклон і почнуться перші морози. Про це написала в Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

«Перші морози прийдуть наступними вихідними», - прогнозує вона.

Діденко також спрогнозувала, що на початку тижня погода буде стабільною.

«Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів. У Києві понеділок - без опадів, місцями туман, +11+13 градусів», - зазначила вона

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