В Україну йдуть перші морози
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 09:287520
На приморозки слід очікувати 10-11 листопада
Наступними вихідними з України піде антициклон і почнуться перші морози. Про це написала в Facebook синоптикиня Наталка Діденко.
«Перші морози прийдуть наступними вихідними», - прогнозує вона.
Діденко також спрогнозувала, що на початку тижня погода буде стабільною.
«Без істотних опадів, тумани, +10+16 градусів, на Заході до +20 градусів, на північному сході +8+12 градусів. У Києві понеділок - без опадів, місцями туман, +11+13 градусів», - зазначила вона
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