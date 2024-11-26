Володимир Комарницький з 2020 року був депутатом Ужгородської районної ради

У вівторок, 26 листопада, під час чергового засідання сесії Ужгородської міської ради склав присягу новий депутат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Комарницький. Він замінить в сесійній залі депутата Андрія Рибу, який у 2022 році виїхав до Канади і не бере участі в засіданнях.

Як повідомили у пресслужбі мерії, Володимира Комарницького визнали обраним депутатом Ужгородської міської ради за постановою ТВК від 12 листопада. Він був наступним за черговістю у єдиному виборчому списку від політичної партії «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, екс-депутат Ужгородської міської ради від «Європейської Солідарності» Андрій Риба у 2022 році виїхав з України в Канаду, де орендує житло та працює в місцевій корпорації.

На сесії 22 лютого 2024 року депутати Ужгородської міської ради не проголосували за дострокове припинення повноважень Андрія Риби. Проти виступили, зокрема, депутати фракцій «Слуги народу» та «Рідного Закарпаття», які відмовилися розглядати заяву Андрія Риби про складання мандату без його пояснень та особистої присутності.

Наступник Андрія Риби Володимир Комарницький з 2020 року був депутатом Ужгородської районної ради. Він працює викладачем політології в Ужгородському національному університеті і займається підприємницькою діяльністю, яка у 2023 році принесла йому з дружиною понад 6,5 млн грн прибутку.