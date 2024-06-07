Андрій Риба тричі обирався депутатом Ужгородської міської ради від партії «Європейська Солідарність»

Депутат Ужгородської міської ради від «Європейської Солідарності» Андрій Риба понад рік орендує житло в Канаді та працює в місцевій корпорації. Попри те, що він з кінця 2022 року перебуває за кордоном та не відвідує сесійні засідання, депутати міської ради позбавляти його мандата не збираються.

Про оренду житла та нову роботу Андрія Риби в Канаді стало відомо з його декларації про доходи у 2023 році, яку опублікували на сайті Національного антикорупційного бюро. У ній Андрій Риба вказав, що орендує житловий будинок у Канаді та працює в корпорації ALM у столиці провінції Альберта – Едмонтоні. У 2023 році депутат Ужгородської міської ради заробив у цій компанії 976 тис. грн. Також Андрій Риба отримав 1,8 млн грн доходу від продажу нерухомості. Ймовірно, йдеться про земельну ділянку в Ужгороді площею 946 м2, яку депутат купив у 2021 році і продав у 2023 році Йосипу Посипанку.

На банківських рахунках Андрій Риба грошей не тримає, натомість готівкою у нього з дружиною 100 тис. доларів та 690 тис. грн. Дружина політика, Ксенія Риба, теж донедавна була депутаткою – Холмківської сільської ради. У своїй декларації вона вказала, що склала повноваження депутатки у 2023 році.

Додамо, що Андрій Риба тричі обирався депутатом Ужгородської міської ради від партії «Європейська Солідарність», а у 2020-2021 роках був її секретарем. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Андрій Риба став до лав Ужгородської тероборони, отримавши у Закарпатському ОТЦК та СП та військовій частині 345 тис. грн зарплатні.

З березня 2023 року Андрій Риба орендує житло у Канаді. За інформацією джерел ZAXID.NET у депутатському корпусі Ужгородської міської ради, депутат виїхав з України у кінці 2022 року і не бере участь у засіданнях сесій. Про відсутність депутата в сесійному залі більше року свідчать і протоколи засідань, оприлюднені на сайті мерії.

На сесії 22 лютого 2024 року депутати Ужгородської міської ради не підтримали проект рішення про дострокове припинення повноважень Андрія Риби. Проти виступили, зокрема, депутати фракцій «Слуги народу» та «Рідного Закарпаття», які відмовилися розглядати заяву Андрія Риби про складання мандату без його пояснень та особистої присутності.