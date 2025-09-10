Клієнт служби доставки відкрив вогонь під час суперечки за паркомісце

У середу, 10 вересня, в Ужгороді 24-річний уродженець Запорізької області вистрелив з травматичного пістолета у приміщенні «Нової пошти». Сталося це під час суперечки за паркомісце.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про стрілянину у приміщенні служби доставки надійшло на «102» об 11:25. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«На пошуки стрільця було орієнтовано всі наряди. За лічені хвилини підозрюваного затримали. Наразі відомо, що у стрілка та ще одного відвідувача закладу виник конфлікт через паркомісце. Сварку вони продовжили у приміщенні поштового відділення. В один момент один із чоловіків вийняв пістолет та здійснив постріл», – зазначили правоохоронці

Затриманим виявився 24-річний уродженець Запорізької області, який тимчасово проживає в Ужгороді. Він стріляв з травматичного пістолета. За хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) йому загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.