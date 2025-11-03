Інцидент стався у відділенні «Нової пошти» на вул. Капушанській

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Запоріжжя Євгена Церковного винним у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї й призначив йому 3 роки умовного терміну.

Вирок винесли 21 жовтня. Йдеться про інцидент, який стався 10 вересня у відділенні «Нової пошти» на вул. Капушанській в Ужгороді. 24-річний запоріжець, який тимчасово проживає на Закарпатті, під час суперечки за паркомісце з іншим клієнтом служби доставки, зайшов у приміщення, дістав пістолет ФОРТ-12 і вистрелив з нього у повітря на очах у відвідувачів «Нової пошти». За кілька хвилин правоохоронці затримали стрілка.

Під час судового засідання Євген Церковний визнав свою вину і сказав що має офіційний дозвіл на зброю, яку завжди носить з собою для самозахисту. Розуміє, що її використання у громадських місцях заборонено.

Представники «Нової пошти» в судове засідання не з’явилися, зазначивши що не мають матеріальних претензій до обвинуваченого. Суд також врахував позитивну характеристику Євгена Церковного і те, що він має III групу інвалідності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Констанція Бенца визнала запоріжця винним у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.