Обвинувачена обіцяла вплинути на посадовців ВЛК

Ужгородський міськрайонний суд визнав підприємицю з Рівного Вікторію Сімак винною у зловживанні впливом, призначив їй 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на один рік умовного.

Як йдеться у вироку суду від 17 квітня, до 2023 року обвинувачена служила контрактницею в медичній роті та мала знайомих в ТЦК та військово-лікарських комісіях на Закарпатті.

У квітні 2025 року вона пообіцяла ухилянту за 30 тис. грн зняти з розшуку в застосунку «Резерв +», а за 10 тис. доларів – вплинути на посадовців ВЛК при районному центрі комплектування, щоб ті визнали його непридатним до військової служби за станом здоров’я.

Ще одному чоловіку обвинувачена допомогла оновити дані без візиту до ТЦК. Послуга коштувала 40 тис. грн. Після отримання грошей обвинувачену затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Вікторія Сімак уклала з прокурором угоду про визнання вини та зобов’язалася перерахувати на ЗСУ 100 тис. грн. Суд також врахував, що обвинувачена має на утриманні двох неповнолітніх дітей і займається підприємницькою діяльністю.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Світлик визнала Вікторію Сімак винною у зловживанні впливом і призначила їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.