Нерухомість відбирають зокрема в людей, які досі мають українське громадянство

У тимчасово окупованій кримській Ялті російська окупаційна адміністрація незаконно відбирає нерухоме майно в тих, хто має паспорт України та за час окупації не оформив російський. Окупанти конфіскують квартири, будинки та інші приміщення, повідомили у середу, 31 травня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти продовжують насаджувати російське громадянство та всіляко утискати людей, які залишаються з українським паспортом. Громадяни України в тимчасово окупованому Криму можуть залишитися без своєї нерухомості через відсутність українського паспорту.

«У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство», – повідомили у прес-службі Генштабу.

За даними Генштабу, у конфісковані приміщення російська окупаційна влада заселяє російських військовослужбовців. Чи російські солдати раніше дислокувались в Криму, чи відійшли до півострова через прийдешній контрнаступ українських захисників, не повідомляється.