Шарль Мішель розповів, за яких умов Україна зможе стати членом ЄС

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що теоретично Україна зможе стати членом ЄС за прискореною процедурою. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, прискорення процедури вступу буде можливим «за наявності політичної волі з українського боку».

«Я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити», – сказав Шарль Мішель.

Голова Євроради згадав, що під час роздумів щодо прийняття кандидатства України в ЄС, «хтось вагавс, хтось ставився песимістично».

«Та нам це вдалося, ви змогли нарешті швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС», – підсумував Мішель.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче вступити до Євросоюзу протягом наступних двох років. Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці. У свою чергу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу. Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзові.