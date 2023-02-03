В Євросоюзі назвали «можливим» прискорений вступ України
За словами Шарля Мішеля, прискорення процедури вступу буде можливим «за наявності політичної волі з українського боку»
До теми
Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що теоретично Україна зможе стати членом ЄС за прискореною процедурою. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.
За його словами, прискорення процедури вступу буде можливим «за наявності політичної волі з українського боку».
«Я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити», – сказав Шарль Мішель.
Голова Євроради згадав, що під час роздумів щодо прийняття кандидатства України в ЄС, «хтось вагавс, хтось ставився песимістично».
«Та нам це вдалося, ви змогли нарешті швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС», – підсумував Мішель.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче вступити до Євросоюзу протягом наступних двох років. Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці. У свою чергу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу. Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзові.