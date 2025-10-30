Юрій Волян є власником групи компаній YV Group

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ. За даними журналіста Олега Новікова, йдеться про власника львівської компанії «Екс Ім Україна» Юрія Воляна та фінансового менеджера Сергія Горбатюка. Обох підозрюваних відправили до СІЗО із альтернативою застави – 15 млн грн і 12 млн грн відповідно.

Як повідомляв ZAXID.NET, влітку у львівського постачальника дронів – компанії «Екс Ім Україна» – провели обшуки у справі про ймовірне завищення цін під час закупівлі дронів Державною службою спеціального зв’язку. Тоді в коментарі ZAXID.NET директор підприємства Юрій Волян причетність до махінацій заперечив.

28 жовтня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру у розтраті двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній. За даними Олега Новікова, підозру отримав начальник департаменту забезпечення Держспецзвʼязку Володимир Мокренко, посадовець служби Вадим Борсук, а також власник «Екс Ім Україна» Юрій Волян та фінансовий менеджер Сергій Горбатюк. За версією слідчих, вони організували злочинну схему розкрадання грошей під час закупівель безпілотників для Сил оборони, що завдало держбюджету понад 90 млн грн збитків.

30 жовтня ВАКС обирав підозрюваним запобіжні заходи. Юрія Воляна відправили під варту до 28 грудня з альтернативою внесення понад 15 млн грн застави. У разі, якщо він її сплатить, його зобовʼязали носити електронний браслет.

Сергія Горбатюка також відправили в СІЗО до 28 грудня з альтернативою сплати понад 12 млн грн застави. Під час судового розгляду прокурори повідомили, що Сергій Горбатюк був фінансовим директором низки юросіб, які фігурують у справі. Сам він стверджує, що він був лише ФОПом, надавав юридичні послуги і працював бухгалтером. Втім суддя зауважив, що в телефонах інших фігурантів він був підписаний як «фінансовий директор».

Нагадаємо, НАБУ заявило про викриття масштабної схеми розкрадання на закупівлі безпілотників для Сил оборони. За даними слідства, після ухвалення змін до держбюджету у 2023 році, Держспецзв’язку виділили 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. Тоді, стверджують слідчі, керівник одного з департаментів вирішив привласнити частину виділених грошей.

Ішлося про постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Їх контролює брат підприємиці, яка є бізнес-партнеркою посадовця Держспецзвʼязку. Під час торгів підконтрольні фірми імітували конкуренцію та підробили маркетингові дослідження.

Таким чином, у травні-вересні 2023 року Держспецзв’язку купило 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Зокрема, «Мавіки» пропонували по 132,6 тис. грн за штуку (ринкова вартість – 78 тис. грн), «Аутели» – по 479,7 тис. грн (ринкова вартість – 254 тис. грн). Слідчі оцінюють збитки державі на понад 90 млн гривень.

У межах справи НАБУ та САП арештували на понад 4 млн доларів на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.