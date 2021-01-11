Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про привід до суду голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка. Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді в понеділок, 11 січня.

«До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора про застосування до голови Окружного адміністративного суду Києва запобіжного заходу у вигляді застави. Під час розгляду вказаного клопотання прокурор, у порядку ст. 141 КПК України, заявив клопотання про привід підозрюваного, оскільки той у судове засідання не з’явився та про причини неприбуття не повідомив», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор під час судового засідання наголошував, що голова Окружного адмінсуду Києва був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Суддя зазначив, що відсутні докази вручення повістки про виклик.

«Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик. Якого змісту були вказані два аркуші паперу також не є зрозумілим», – йдеться у повідомленні.

Тож, слідчий суддя ВАКС, врахувавши відсутність доказів підтвердження отримання підозрюваним повістки про виклик або ознайомлення його з її змістом іншим шляхом, не задовольнив клопотання прокурора щодо приводу останнього.

Ухвала оскарженню не підлягає.

При цьому в Центрі протидії корупції нагадали, що детективи вручили повістку особисто Вовку і назвали дату, час, адресу і ПІБ слідчого судді, тому «Вовк не міг не чути, на коли і куди його викликають», пише NV.ua.

відео НАБУ

Нагадаємо, наступне судове засідання з обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва призначене на 12 січня 2021 року о 11:00.

Нагадаємо, що 3 листопада НАБУ вдруге за рік оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка. Павлові Вовку 22 жовтня мали обрати запобіжний захід, але на засідання суду він двічі не прийшов.

За версією слідства, Вовк організував і створив злочинну організацію. Як вважають детективи НАБУ, ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також політичних еліт та бізнес-кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК нібито використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їхнім розглядом та з наперед визначеним результатом.

Крім того, зазначена організація намагалася захопити владу в Україні, отримавши контроль над Вищою радою правосуддя (ВРП) і Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). Для цього вони нібито ухвалювали рішення в інтересах деяких чиновників, а ті, своєю чергою, призначали до ВРП та ВККС підконтрольних ОАСК осіб.