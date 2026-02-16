ВАКС залишив Германа Галущенка під вартою

У понеділок, 16 лютого, Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього міністра енергетики та міністерства юстиції Германа Галущенка. Про це повідомили Центр протидії корупції, «Суспільне» та «Слідство.Інфо».

Герман Галущенко заявляв, що правоохоронці нібито затримали його незаконно. За словами колишнього міністра, він їхав за кордон до дітей та дружини.

«Я їхав до дітей за кордон. І цього не приховую. Якби я хотів утекти – я б утік. Але купити квиток на потяг “Київ – Варшава”, сісти на Центральному вокзалі – це ж треба бути хворою людиною, щоб так планувати втечу. [...] Мене зняли з потягу о пів на четверту і тримали до приїзду детективів. А вони приїхали о дев’ятій годині. Тобто я фактично був затриманий, просто затриманий», – цитує заяву Германа Галущенка «Слідство. Інфо».

Водночас прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова наголошувала, що порушень з боку правоохоронців не було.

«Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що повідомлення про підозру може відбуватися після затримання… У нас було достатньо підстав для затримання, оскільки ми вважали, що існує ризик втечі особи з метою ухилення від кримінальної відповідальності за злочин. [...] Особі інкримінується легалізація грошей на суму понад 400 млн грн, що дозволяє тривалий час перебувати за межами держави. У сукупності з тим, що особа намагалася перетнути кордон, ці обставини свідчать про можливу мету ухилення за межами України», – заявила прокурорка.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський частково задовольнив скаргу Германа Галущенка. Суддя постановив визначити час фактичного затримання ексміністра 15 лютого 2026 року о 06:00. Проте ВАКС відмовив стороні захисту у звільнення Германа Галущенка, він перебуватиме під вартою до обрання запобіжного заходу, що має відбуватися у вівторок, 17 лютого. Відомо, що прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує на так званих «плівках Міндіча» – аудіозаписи, які НАБУ зробило під час розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі», та оприлюднило 11 листопада 2025 року. Йдеться про схему з отримання відкатів на підрядах для «Енергоатому». Записи детективи зробили влітку того ж року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики.

12 листопада Герман Галущенко, який вже перебував на посаді міністра юстиції, та Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики, подали у відставку, а 19 листопада Верховна Рада проголосувала за їхнє звільнення.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Германа Галущенка при спробі покинути територію України. В понеділок, 16 лютого, Герману Галущенко оголосили підозри легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України) та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). За даними слідчих, Галущенко легалізував близько 400 млн грн. Колишньому міністру загрожує ув’язнення строком до 12 років.