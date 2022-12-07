49-річного Бориса Кауфмана підозрюють у підкупі одеських чиновників

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, якого підозрюють у корупційних злочинах. Суд відправив його у СІЗО із альтернативою застави 129 млн грн, повідомив 7 грудня Центр протидії корупції.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 грудня детективи НАБУ затримали в Одесі трьох бізнесменів, які були учасниками злочинної групи, що контролювала економічне життя міста. Зокрема йшлося про взаємодію з забудовниками, закупівлі, діяльність комунальних підприємств тощо. Для цього учасники банди систематично підкуповували чиновників та депутатів міської ради. Згодом стало відомо, що двоє із затриманих – одеський бізнесмен Борис Кауфман і екс-нардеп Олександр Грановський.

За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Борис Кауфман та його партнер Олександр Борухович [Грановський] щомісяця накопичувала дохід у середньому по 12 млн грн й регулярно підкуповували чиновників Одеської міськради. Зокрема, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн за прийняття рішень та вплив на депутатів. Зокрема, перший заступник мера Одеси Геннадія Труханова Михайло Кучук з березня по липень отримав 900 тис. грн хабара, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тис. грн.

7 грудня слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін обрав Борису Кауфману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 129 млн грн. Якщо він внесе заставу, то він повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема не виїжджати з Києва та Одеси, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними і носити електронний браслет.

49-річний Борис Кауфман – одеський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готелів «Брістоль», «Лондонська», «Президент-Готель», медіа-активи та інвестиційні проекти. Також він є співвласником найбільшої української дистриб'юторської компанії Tedis Ukraine.