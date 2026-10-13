Богадну Львову обрали запобіжний захід у справі про легалізацію активів

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова запобіжний захід у справі про легалізацію активів. Львов має внести майже 1 млн грн застави. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомив Центр протидії корупції.

Крім застави, на Богдана Львова поклали низку зобов’язань. Він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з певними особами, не виїжджати за межі Києва, а також прибувати до детективів і прокурорів на першу вимогу.

23 вересня НАБУ оголосило Львову підозру в легалізації активів. За даними слідчих, Львов записав на матір своєї підлеглої активи на суму 26 млн грн. Йдеться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири та чотири земельні ділянки. Правоохоронці вважають, що екссуддя набув ці активи незаконно. Крім Богдана Львова, підозри отримали його спільниці.

Крім того, Богдан Львов уже має підозру в пособництві привласненню Віктором Медведчуком української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яким володіла Україна. У цій справі спочатку суд обрав для Львова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Згодом суди зменшували суму застави, і в жовтні 2025 року за нього внесли 20 млн грн. У вересні 2026 року ВАКС знову зменшив заставу для Львова – до 5 млн грн.

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