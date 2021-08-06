Квитки на матчі з «Шахтарем» можна отримати за вакцинацію у ТРЦ Blockbuster Mall

Усіх, хто вакцинувався від Covid-19 у центрі масової вакцинації в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві, зможуть отримати квитки на футбольні матчі за участі ФК «Шахтар». Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Повідомляється, що вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі на НСК «Олімпійський» з футбольними клубами «Олександрія» (відбудеться 7 серпня), та «Генк» (відбудеться 10 серпня).

Водночас у МОЗ зазначають, що у цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки і на інші матчі.

«Сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців. Також ми запрошуємо бізнес долучатися до таких ініціатив. Упевнений, що завдяки співпраці ми зробимо простір навколо нас безпечним та зможемо швидко повернутися до нормального життя», - подякував ФК «Шахтар» за ініціативу Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

Як повідомляється, центр вакцинації у Blockbuster Mall працює кожен день з 11:00 до 21:00 (на першому поверсі біля входу номер один).

В МОЗ зазначили, що у центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. Записатися на вакцинацію можуть всі охочі віком від 18 років. Зробити це через онлайн-систему.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.

Наразі зробити щеплення проти коронавірусу можна у центрах вакцинації: у всіх регіонах України вже працюють понад 360 таких центрів, з них 22 — у Києві. Вони відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках і медичних установах.

З 21 липня отримати щеплення можуть усі охочі, для цього запис у «Дії» не потрібний. Щеплення можна зробити у пункті вакцинації або центрі масової вакцинації.