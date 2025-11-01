Варвара Каринська народилася у Харкові, а зробила карʼєру у США

Євген Клопотенко презентував меренговий десерт, названий на честь видатної українки Варвари Каринської. Її імʼя у світі відоме, та часто її представляли як росіянку. Каринська шила костюми для провідних акторок Голлівуду та балетних труп. За свої зусилля модельєрка отримала «Оскара» – ще в далекому 1948 році, тож її можна назвати першою українкою, удостоєною цієї премії. ZAXID.NET розповідає цікаві факти про харківʼянку.

Українська Деґа

Варвара Каринська (у дівоцтві – Жмудська) народилася у 1886 році у Харкові. Хоч її батько був заможним купцем, втім, дочка з дитинства любила вишивати і займатися рукоділлям. У Харкові родина жила на вул. Чоботарській, 19.

Будинок у Харкові, де жила Варвара (фото з сайту Мoniacs)

Варвара вчилася на юриста, та зробила вибір на користь заміжжя. Вона тричі виходила заміж за багатих купців, однак це не стало приводом байдикувати. Вона охоче займалася мистецтвом. Балетна тематика приваблювала її найбільше, як французького імпресіоніста Едґара Деґу. Згодом Варвара переїхала з другим чоловіком в Москву. Там мала власну художню галерею і продавала свої роботи.

Ще через кілька років Каринська відкрила модельне ательє з пошиття одягу й капелюшків haute-couture, антикварну крамницю та школу вишивання. Втім, більшовицька влада націоналізувала бізнес.

Варвара Жмудська в молодості (фото з Вікіпедії)

«Шекспір костюма»

1924 року Каринській вдалося виїхати за кордон. Вона організувала виставку дитячої вишивки, яку зголосилася супроводжувати країнами Європи. Під ними вона сховала і вивезла у Францію цінну колекцію церковної вишивки XII-XIII ст. Водночас вона врятувала свою сімʼю, і у країну рад жінка більше не поверталася. В Європі модельєрка працювала із Сальвадором Далі, Марком Шагалом, створювала костюми для балетних труп.

Коли почалася Друга світова війна, Варвара Каринська емігрувала до США. У Нью-Йорку українка вже під ім'ям Барбара створювала костюми для майже всіх постановок балету, а також бродвейських мюзиклів та голлівудських фільмів. Засновник Школи американського балету Джордж Баланчин, з яким вони тісно співпрацювали впродовж багатьох років, називав Каринську «Шекспіром костюма».

Джордж Баланчин і Варвара Каринська

«Етикетка “Karinska” на поясі костюма для танцівниці є ознакою найвищої якості, як Cartier, Teuscher чи Rolls Royce. “Я віддала своє серце Нью-Йоркському балету”, – сказала Каринська, а Баланчин про неї сказав: “Я приписую їй 50 відсотків успіху моїх балетів, для яких вона створювала костюми”. За час їхньої тривалої співпраці Каринська створила костюми для понад 75 балетів», – пише у книжці «Костюми Каринської» Тоні Бентлі. Втім, вона називає Каринську російською мисткинею, як і Баланчина (насправді грузина – Баланчівадзе).

Костюми для балету Монте-Карло, які створила Варвара Каринська (фото з Вікіпедії)

Авторка балетної пачки

Працюючи над костюмами для танцівниць, Варвара Каринська розуміла, що їхні рухи вимагають легкості і пластики. Врешті вона створила балетна пачку – м’яку спідницю без обручів з легких тканин, яка дозволяла артистці рухатися вільно.

«Каринська зробила власне ту пачку, яка сьогодні є у всьому світі загальноприйнятою. Вона відходила від обручів, відходила від балетних пачок, зроблених на кшталт парасольок зі спицями. Вона робила багатошарові пачки, які були легкими, без обручів, зберігали форму, показували і талію, і ноги балерини. Вона також модифікувала корсет...», – розповів голова Фонду Варвари Каринської Микола Шемет.

Балетна пачка з Ballet Imperial (фото з книжки Тоні Бентлі «Костюми Карінської»)

Двічі номінована на «Оскар»

Каринська створювала костюми для провідних акторок того часу – Марлен Дітріх, Інґрід Бергман, Елізабет Тейлор. Оригінальним дизайном костюма для Інґрід Бергман до фільму «Gaslight» вона вразила кінокомпанію «Metro Goldwyn Mayer».

1948 року українка ра8ом з Дороті Джекінз отримала «Оскар» за дизайн костюмів для фільму «Жанна дʼАрк» з Інґрід Бергман. Через чотири роки її ще раз номінували на премію Американської кіноакадемії – за костюми до фільму-балету «Ганс Крістіан Андерсен» (1952).

Варвара Каринська прожила довге життя і померла у 97 років у Нью-Йорку. Тепер завданням українців є не тільки популяризувати її творчі досягнення, а й нагадувати світу, що вона родом з Харкова, тобто з України.