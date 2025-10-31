Десерт «Каринська» має вигляд балетної пачки

У Львові презентували десерт «Каринська», який назвали на честь видатної української модельєрки Варвари Каринської, що створила балетну пачку та стала першою українкою, що отримала «Оскар».

Над десертом працювали шеф-кондитерка Мирослава Новосад, ресторатор Євген Клопотенко та ресторанний консультант Всеволод Поліщук. Меренговий десерт створили як українську альтернативу тістечку «Павлова», названого на честь російської балерини.

«До мене звернулася волонтерка Оксана Левкова, яка працює з родичами загиблих військових. Часто в закладах вони бачать тістечко “Павлова”, їх дуже тригерить російська балерина в українських кафе. Ми з Євгеном вирішили не казати, яка погана Павлова, а дати можливість оцінити український десерт як альтернативу», – пояснив Всеволод Поліщук.

Євген Клопотенко розповів про унікальні інгредієнти, які використали для українського десерту (фото ZAXID.NET)

Євген Клопотенко каже, що сам пів року тому не знав нічого про видатну костюмерку, як і багато інших українців, аж доки на виставці Ukraine Wow не побачив пачку Каринської і дуже здивувався. Популяризувати цю особистість, як і багато інших видатних українців, можна зокрема через десерт і суспільний розголос.

Десерт роблять у вигляді балетної пачки, яку створили Варвара Каринська. Це меренга з розтопленим шоколадом, вершковим кремом і вишневою начинкою. Також туди додають гречану пудру.

Тістечко начиняють вишнями (фото Євгена Клопотенка)

«За основу ми використали безе, додали пудру гречки і вишню. Крем – на основі вершків, сметани та меду. Ми створили базу, а ви можете її модифікувати. Наприклад, замість гречки дати крохмаль, замість вишні – ягідне компоте, те, що вам ближче», – розповіла шеф-кондитерка Мирослава Новосад.

«Зазвичай у десертах ми використовуємо мигдальне борошно, бо воно було доступне у Франції і поширилося у рецептах по всьому світу. А ми можемо використовувати гречку, вона у нас є і це наш продукт. А для європейців це може бути щось нове і незвичне – десерт з гречкою. Крім того у світі cherry – це черешня, а вишня – це наша ягода. Використання вишні, гречки і сметани – це три інгредієнти, які в світі не використовують для десертів», – підсумував унікальність українського десерту Євген Клопотенко.

Технологічну карту десерту «Каринська» виклали у відкритий доступ, щоб українці готували його і поширювали знання про видатну мисткиню. Євген Клопотенко мріє, щоб до кінця року «Каринська» з’явилася у меню 100 ресторанів.

Фуршетний варіант десерту «Каринська» (фото ZAXID.NET)

Харків’янка Варвара Каринська створювала костюми для Елізабет Тейлор, Інгрід Бергман та Марлен Дітріх, 1948 року вона здобула «Оскар» за костюми до фільму «Жанна д’Арк». Каринська створила ту форму балетної пачки, якою балерини всього світу користуються досі.