Президент США Джозеф Байден сказав, що його країна продовжує розглядати питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це він заявив, відповідаючи на запитання американського журналіста Алекса Рофоглу.

За словами Байдена, те, що Москва посилює повітряні атаки на Україну, не є несподіванкою. Президент наголосив, що саме тому Україні мають надавати «все, що їй потрібно».

Тоді президенту поставили питання про надання Києву ракет ATACMS.

«Це (надання ракет – ред.) досі актуально», – відповів Байден.

