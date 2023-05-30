Ракети ATACMS є далекобійними (до 300 км) боєприпасами для систем HIMARS

Президент США Джозеф Байден сказав, що його країна продовжує розглядати питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Про це він заявив, відповідаючи на запитання американського журналіста Алекса Рофоглу.

За словами Байдена, те, що Москва посилює повітряні атаки на Україну, не є несподіванкою. Президент наголосив, що саме тому Україні мають надавати «все, що їй потрібно».

Тоді президенту поставили питання про надання Києву ракет ATACMS.

«Це (надання ракет – ред.) досі актуально», – відповів Байден.

HAPPENING NOW!!!



I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.



“It’s not unexpected” Biden said.



“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt — Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Як повідомлялося, представники обох партій американського Конгресу звернулися з новим закликом до адміністрації президента Джо Байдена щодо відправки в Україну ракет більшого радіуса дії ATACMS.

Ракети ATACMS є далекобійними (до 300 км) боєприпасами для систем HIMARS, які Україна вже отримала минулого року. Після того, як Україна вперше почала обстрілювати російські позиції з комплексів HIMARS, були перерізані лінії постачання, виведені з ладу командні пункти, зруйновані склади зброї та боєприпасів. Ворожі війська почали виводити свої ключові компоненти за межі досяжності цих систем, пише «Укрінформ».

Як нагадує LB.ua, колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес впевнений, що «якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було». Він говорив про необхідність надання Україні ATACMS ще минулого року. В грудні він розповідав, що президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом, але отримав відмову.

У лютому цього року видання Politico писало, що США не надсилатимуть ракети ATACMS Україні, бо не мають їх запасу.