Олексій Ковальов став народним депутатом наприкінці серпня 2019 року

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень народного депутата-колаборанта Олексія Ковальова у зв’язку з його смертю. Відповідний документ спікер українського парламенту опублікував у Facebook у вівторок, 17 січня.

«Доля колаборантів та зрадників. Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв’язку зі смертю. Не співчуваю», – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, Ковальова знайшли вбитим наприкінці серпня на Херсонщині. Однак копію свідоцтва про його смерть український парламент отримав лише зараз, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Ковальов потрапив до Верховної Ради як представник партії «Слуга народу». Але невдовзі після початку повномасштабної війни він виїхав на Херсонщину нібито для захисту свого бізнесу від мародерів. Пізніше Ковальов став на бік окупантів. На момент вбивства йому було 33 роки.