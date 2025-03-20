Личаківський районний суд Львова виніс вирок за зухвале вбивство валютника на вул. Академіка Павлова у центрі Львова, яке трапилося у квітні 2020 року. Тоді в під’їзді будинку озброєні розбійники в масках розстріляли 49-річного Віктора Дикуна, забрали рюкзак із 1,5 млн грн і втекли. Прокуратура та потерпілі вимагали для двох організаторів злочину довічного ув’язнення та 15 років тюрми для третього співучасника. Вирок суду виявився більш м’яким – 54-річний уродженець Донеччини Роман Новіцький та 53-річний львів’янин Орест Бохонко отримали по 15 років, а третій – 45-річний Андрій Юрків – 10 років. Потерпілі невдоволені таким фіналом справи, попереду апеляція. Четвертий співучасник злочину отримав вирок раніше.

ZAXID.NET розповідає деталі резонансного вбивства та подробиці про його виконавців.

Злочин був заздалегідь спланований

Відповідно до вироку, уродженець Донеччини Роман Новіцький та львів’янин Орест Бохонко заздалегідь спланували озброєний розбійний напад на валютних спекулянтів Віктора Дикуна та Євгена Коновалова в під’їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6ц у центрі Львова. Валютники мали офіс у цьому будинку і регулярно туди приходили. Дикун також багато років працював директором львівської фірми «Орісниця», що займається оптовою торгівлею, зокрема, виробами з деревини.

Для втілення злочину організатори залучили ще двох спільників – львів’ян Андрія Юрківа та Роберта Запорожця, які повинні були блокувати можливу втечу валютників, а Запорожець також виконував функцію водія та мав відвезти нападників з місця злочину.

Зловмисники придбали автомобіль Ford Mondeo сірого кольору на польській реєстрації та припаркували його на вул. Академіка Павлова, неподалік офісу валютників. Щонайменше протягом тижня вони приходили туди усі разом або ж по черзі та з автомобіля спостерігали за майбутніми жертвами.

Вранці 22 квітня 2020 року близько 10:00 четвірка нападників реалізувала свій план. Озброєні Роман Новіцький та Орест Бохонко в балаклавах потрапили в під’їзд будинку за п’ять хвилин до того, як туди прибули Віктор Дикун та Євген Коновалов.

Першим у під’їзд зайшов валютник Віктор Дикун, який мав на плечах рюкзак з грішми.

«Віктор пішов трошки скоріше, ніж я. Я йшов метрів п’ять за ним. Брама зачинялася на електронний замок, який барахлив. Я зачиняв браму та почув якісь рухи. Віктор стояв вже перед дверми нашого офісу, а з-за кута вийшли двоє у масках і з пістолетами. Я рванув на вулицю, але навіть не встиг нічого побачити, як мене знесли з ніг», – згадує події того ранку Євген Коновалов.

49-річний Дикун чинив спротив нападникам, у результаті отримав множинні вогнепальні кульові поранення в голову та тулуб, унаслідок чого загинув на місці. У нього випустили сім куль. Як вже потім з’ясували екперти, кулі виявилися з патронів до пістолетів Luger та ТТ. Однак зброю, а також викрадені гроші правоохоронці так і не знайшли.

Валютник Віктор Дикун, якого вбили в під'їзді на вул. Академіка Павлова

На Євгена Коновалова, який вибіг з під’їзду, накинулися Андрій Юрків та Роберт Запорожець, повалили на землю та добряче побили. Під час сутички вогнепальне поранення також отримав один із злочинців – Роберт Запорожець, який, почувши постріли, заглянув у під’їзд. У метушні Роман Новіцький вистрелив у бік спільника, поціливши йому в стегно та гомілку.

Вхопивши рюкзак, в якому було близько 1,5 млн в гривневому еквіваленті, четвірка зловмисників сіла в Ford Mondeo та втекла з місця злочину. Побитий Євген Коновалов встиг навздогін кілька разів вистрелити з травматичного пістолета, пошкодивши вікна авто.

У подальшому Новіцький, Бохонко та Юрків залишили Ford Mondeo в лісопарку на Майорівці (з боку вул. Медової Печери) та втекли. Вони спершу перевдяглися, кинули речі в авто та намагалися все підпалити, однак невдало. У результаті їхню причетність до злочину підтвердили також ДНК-експертизи. Неподалік у лісопарку злочинці покинули стікаючого кров’ю спільника Роберта Запорожця. Пораненого побачив перехожий, який вигулював собаку, та викликав «швидку».

Що відомо про четвірку розбійників

Роберта Запорожця (прізвисько «Робік») поліцейські затримали в лікарні у день вбивства валютника. За інформацією з відкритих джерел, той і раніше притягався до відповідальності за розбійні напади, а у 2009 році поцілив з пневматичного пістолета в голову власнику готелю «Батьківський двір» у Славському. У справі вбивства валютника «Робік» одразу пішов на співпрацю зі слідством та свідчив проти співучасників. Він уклав угоду про визнання винуватості та в 2020 році вироком суду отримав дев’ять років тюрми з конфіскацією майна за розбій та зберігання наркотиків без мети збуту. 50-річний «Робік» виявився єдиним, хто визнав свою вину.

Затримання Андрія Юрківа біля супермаркету Ашан на просп. Чорновола

Вже наступного дня на парковці супермаркету «Ашан» на проспекті Чорновола у Львові схопили другого підозрюваного у вбивстві валютника – Андрія Юрківа. В його автомобілі вилучили 10 тис. грн. Лише через два місяці, на початку червня, поліцейським вдалося спіймати безпосередніх убивць – Романа Новіцького та Ореста Бохонка, які переховувалися від слідства.

Засуджені Орест Бохонко (зліва) та Роман Новіцький

Про Ореста Бохонка відомо, що восени 2008 року його затримали в аеропорту Тбілісі за контрабанду наркотиків. За даними Dетектив.Іnfo, повітряну кульку з метадоном виявили під час огляду в анальному отворі чоловіка. Тбіліський суд засудив Ореста Бохонка за незаконне придбання, зберігання та ввезення наркотиків до 23 років ув’язнення, термін згодом зменшили до 11 років. Під час розгляду теперішньої справи Бохонко підтвердив, що до грудня 2019 року відбував покарання у Грузії, де, за його словами, він був «незаконно засуджений».

Новіцький, Бохонко та Юрків свою вину у збройному нападі та вбивстві валютника не визнали. Кожен з них заявив, що того дня займався своїми сімейними чи побутовими справами. У результаті Юрків, який до останнього все заперечував, отримав 10 років тюрми за розбій, тобто лише на рік більше, ніж «Робік», який від початку співпрацював зі слідством. Новіцький та Бохонко за розбійний напад та умисне вбивство з корисливих мотивів (ч.2 ст. 187 та ч. 2 ст. 115 ККУ) отримали по 15 років з конфіскацією майна.

На думку суду, заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах не доведено, оскільки слідство не знайшло доказів, що в рюкзаку, який викрали у валютника, було 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Тому в процесі судового розгляду справу перекваліфікували з ч.4 ст. 187 на ч.2 ст 187 ККУ. Справу розглядала колегія суддів у складі – Назарія Нора, Романа Головатого та Романа Грицка.

Відповідно до вироку, обвинувачені мають сплатити вдові та синові вбитого валютника 5 млн грн моральної шкоди, а також 500 тис. грн постраждалому Євгену Коновалову.

Позиція потерпілих

Валютник Євген Коновалов, давній товариш вбитого Віктора Дикуна, розповідає, що історія з їх переслідуванням, ймовірно, тягнеться ще з 2007 року. Тоді на автомобіль Євгена Коновалова було скоєно озброєний напад на вул. Короленка в центрі Львова (тепер вул. Тараса Бобанича). Грабіжники забрали сумку, в якій було 100 тис. доларів, та втекли. Авто зловмисників знайшли спаленим поблизу стадіону «Скіф». Поліції так і не вдалося розкрити цей злочин. Євген Коновалов вважає, що озброєний напад у 2007 році також могла скоїти «банда Новіцького та Бохонка» за наводкою когось із клієнтів. Але ні тоді, ні зараз слідство не кваліфікувало справу за статтею про бандитизм.

«У мене є претензії, чому банду не визнали бандою, і чому м’який вирок. Як можна їх випускати навіть через 15 років. Це вбивці», – наголошує Євген Коновалов.

Потерпілі Євген Коновалов, вдова та син вбитого Віктора Дикуна вимагають для вбивць довічного позбавлення волі. Нагадаємо, у 2023 році той же Личаківський районний суд Львова присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку за вбивство з ревнощів 19-річної студентки Дар’ї Косенок.

«У мене є питання до правосуддя: чому 15 і 10 років? Четверо озброєних, завчасно підготовлених покидьків нападають на людину без зброї, всаджують у нього сім куль, вбивають. Це не один необережний постріл, а навмисне вбивство. Доказів їхньої вини достатньо. Скажіть, кому тоді довічне, якщо не їм?!», – запитує Наталія Дикун.

Постраждалі побоюються, що з такими вироками злочинці достроково можуть вийти на волю, уклавши контракт на військову службу. У процесі судового розгляду обвинувачені неодноразово зверталися про те, щоб їх випустили з-під варти, оскільки вони мають намір долучитися до ЗСУ, однак суд відхиляв їхні клопотання.

«Вони рвуться на фронт не тому, що патріоти. А тому, що хочуть втекти», – переконана Наталія Дикун.

Потерпілі готують апеляцію на вирок. У прокуратурі Львівщини наразі не змогли повідомити, чи оскаржуватимуть вирок зі свого боку.