Аби тіло старого чоловіка не знайшли, вбивця закидав його меблями

Поліцейські встановили причетного до вбивства 77-річного чоловіка у Тернополі. Вбивцею літнього тернополянина виявився 55-річний доглядальник, який сам же і повідомив поліцейським про смерть чоловіка. Спершу доглядальник повідомив, що вже два дні не навідувався до старенького, але оскільки чоловік плутався у показах, правоохоронці запідозрили, що він може бути причетний до вбивства. Врешті після допиту тернополянин сам зізнався у скоєному.

Про смерть чоловіка на вул. Бережанській в поліцію повідомили 28 грудня. Спочатку доглядальник розповів, що коли прийшов до підопічного, то двері до квартири були відчинені, а всередині під меблями було тіло 77-річного чоловіка.

Слідчо-оперативна група та експерти виявили на трупі пенсіонера численні тілесні ушкодження, а сам чоловік був закинутий старим диваном. Правоохоронці опитали доглядальника і виявилося, що чоловік плутається у своїх показах. «Правоохоронці встановили, що напередодні доглядальника зафіксували камери відеоспостереження у той момент, коли він крав продукти харчування із магазину. Під час огляду місця злочину, ці самі продукти виявили в квартирі загиблого», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

У кімнаті знайшли також телефон підозрюваного. Тому версія чоловіка про те, що він вже два дні не приходив до підопічного, викликала сумнів. Під час обшуків на території будинку в смітнику знайшли закривавлений одяг 55-річного чоловіка. Після всіх доказів доглядальник врешті визнав свою причетність до смерті пенсіонера.

Чоловік пояснив, що побив старого через постійні докори – потерпілий звинувачував доглядальника у крадіжках грошей. Після злочину вбивця включив у квартирі газ та втік. Чому повернувся і викликав поліцію, так і не відомо.

Факт злочину слідчі внесли в ЄРДР згідно із ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.