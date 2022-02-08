Велика Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО

Уряд Великої Британії розглядає можливість відправки винищувачів Typhoon та військових кораблів до Східної та Північної Європи, щоб захистити союзників по НАТО. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон.

«Велика Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням в Естонії. Ми також хотіли б збільшити наш внесок у здійснення навчань Об'єднаних експедиційних сил – об'єднання під командуванням Британії, в яке входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн», – розповів він про посилення сил НАТО.

Прем’єр наголосив, що зараз спостерігається найбільше військове нарощування в Європі з часів Холодної війни, що підтверджує терміновість зусиль Лондона та союзників.

За словами Джонсона, якщо президент РФ Путін почне подальше вторгнення в Україну, він змусить цим Захід здійснити багато з того, чому він прагне запобігти. Водночас британський прем’єр висловив упевненість, що дипломатія може запобігти ескалації навколо України.

Нагадаємо, що 18 січня в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії, яка також планує направити додаткові війська (сухопутні, повітряні та морські) до північних і східних кордонів НАТО через посилення загрози з боку Росії. Представники Великої Британії планують відвідати Брюссель, щоб узгодити деталі своєї військової підтримки.

Крім того, Велика Британія не виключає запровадження жорстких санкцій проти РФ у разі наступу Росії на Україну, зокрема можливий арешт майна російських олігархів у Лондоні.