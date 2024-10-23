Морський безпілотник українського виробництва Sea Baby

Велика Британія виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів (приблизно 155 млн доларів) на потреби України в межах морської коаліції. Про це повідомили у вівторок, 22 жовтня, у пресслужбі британського уряду.

«Велика Британія пожертвує додаткові 120 млн фунтів стерлінгів Коаліції морських можливостей і шукає партнерів для спільного фінансування доставки сотень морських безпілотних літальних апаратів (повітряних і без екіпажу), а також радарів спостереження для захисту зернового коридору», – йдеться на сторінці уряду Великої Британії.

Країна повідомила, що окрім виділення коштів для України, Велика Британія спільно з Норвегією шукають ще 100 млн фунтів стерлінгів (понад 129 млн доларів) для спільного фінансування «сотень інших» безпілотників. Про надання яких саме моделей морських дронів йдеться, проте у пресслужбі британського уряду нагадали про нещодавню передачі всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони та сотні тисяч набоїв в межах пакетів військової допомоги.

Нагадаємо, 17 жовтня Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти 18 танкерів тіньового флоту Росії. Так, вже 43 російські танкери не можуть отримувати доступ до портів та використовувати морські послуги Британії.

До слова, 22 жовтня Велика Британія також виділила Україні кредит на 2,9 млрд доларів, який піде на виробництво зброї. Україна спрямує кошти на виготовлення пріоритетних озброєнь – ППО та артилерії, а позику повертатимуть коштом прибутку із заморожених активів Росії.