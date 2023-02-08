Британія розширила санкції проти росії: під обмеження потрапили оборонні компанії

Велика Британія у середу, 8 лютого, запровадила новий пакет антиросійських санкцій, що поширюються на організації, які постачають російській армії військове обладнання для продовження війни в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

«Ці визначення, поряд із безпрецедентними торговельними заходами, запровадженими Великою Британією та міжнародними партнерами, продовжують підривати російський військовий комплекс – викликаючи дефіцит критично важливих компонентів, які потрібні Росії для підтримки її нападу на Україну, і перешкоджаючи розвитку військового потенціалу на довгі роки», – зазначили в уряді Великої Британії.

Вісім з підприємств повʼязані з фінансовими мережами, які підтримують кремлівські еліти. Зокрема, до списку потрапили такі компанії:

CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки

«РТ-Комплект» – виробник запчастин для вертольотів, задіяних для ударів по Україні

«Оборонлогістика» – організатор транспортування російської військової техніки

Універсламаш і «Липецьк» – виробники чи модифікатори гусеничних шасі для ЗРК

«Топаз» – виробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією

Санкцій вжили проти осіб, які повʼязані із президентом РФ через непрозорі фінансові мережі. Вони завдячують російському президенту Владіміру Путіну своє владою та авторитетом і ведуть нагляд за державними галузями промисловості.

Під санкції потрапила ТОВ «ІТ-сервіс Moscoms». Компанія діє як сполучна ланка для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом причетним до дестабілізації України. Це включає в себе LLCinvest.ru, який пов’язаний з 86 компаніями в мережі Путіна загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів. Домен LLCInvest також використовується організацією, яка володіє Shellest, яхтою, пов’язаною з Путіним, яка регулярно використовується для подорожей до його палацу.

У сьогоднішній пакет також включено 5 осіб, пов’язаних із розкішними резиденціями Путіна, включаючи «палац Путіна» вартістю 100 мільярдів рублів і дачу президента РФ на березі озера:

Борис Титов – уповноважений Президента з прав підприємництва

Микола Єгоров – донедавна заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії

Сергей Руднов – власник прокремлівського видання Regum.

Світлана Кривоногих – акціонер банку «Росія» і «Національної медіа групи», які послідовно пропагують російський напад на Україну.

Віктор Мячин – власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки «Аеростарт».

Також у списку:

Олексій Репік – голова правління російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна.

Євгеній Школов, колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ «Системний оператор об’єднаної енергетичної системи».

Павел Титов – президент асоціації «Деловая Россия», яка представляє інтереси підприємців

Зауважимо, що ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти майже 400 російських бізнесменів та чиновників, зокрема проти Петра Авена, Михайла Фрідмана та Германа Хана. Загалом, від початку повномасштабного нападу Росії Британія вжила санкцій проти 1300 осіб і компаній.