Болгарія залежить від НПЗ російської компанії

У п’ятницю, 14 листопада, Велика Британія призупинила дію санкції щодо російської нафтової компанії «Лукойл» для Болгарії, щоб забезпечити роботу нафтопереробного заводу в болгарському місті Бургас. Про це повідомило агентство Reuters.

Управління з питань застосування фінансових санкцій Великої Британії видало ліцензії компаніям «Лукойл Болгарія EOOD», яка займається продажем і розподілом палива, та «Лукойл Нефтохім Бургас AD», яка управляє єдиним в країні нафтопереробним заводом у Бургасі.

Ліцензії дозволяють компаніям і банкам здійснювати операції з цими двома підприємствами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.

Послаблення санкцій збіглося з рішенням болгарського уряду призначити спеціального комерційного менеджера для контролю за активами «Лукойлу» в країні.

Болгарія також звернулася до США з проханням про тимчасове звільнення від санкцій. Лідер керівної партії Бойко Борисов висловив сподівання отримати шестимісячний дозвіл.

Нагадаємо, 15 жовтня Велика Британія ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а також понад 30 їхніх підрозділів. Уже 23 жовтня це зробили також США. Обмеження мали на увазі заборону на будь-які операції з цими нафтовими компаніями, починаючи з 21 листопада.