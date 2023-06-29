Британським юристам заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод

Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи. Про це повідомляє Sky News.

Відсьогодні британським юристам заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод. Це останній крок, спрямований на економічне відсікання Москви.

«Правова система Великої Британії лежить в основі багатьох міжнародних контрактів і компаній, і ми більше не дозволимо Росії користуватися нашими знаннями та досвідом», – оголосив міністр юстиції Великої Британії Алекс Чокл.

Зазначається, що санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань – від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародного грошового кредитування.

Міністерство юстиції Британії, яке оголосило про введення обмежень, заявило, що Росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи. Раніше Велика Британія експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму 56 млн фунтів стерлінгів щороку.

Після вторгнення Росії в Україну британці заморозили близько 19 млрд фунтів стерлінгів (24 млрд доларів) активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян. Наразі ані Велика Британія, ні західні союзники не знайшли легальної можливості остаточно конфіскувати заморожені російські активи для використання їх на відновлення зруйнованої через розв’язану Росією війну України, проте британські парламентарі, зокрема і опозиційні, не мають сумнівів, що Росія має бути залучена до відновлення України.