Ліз Трасс оголосила про «замороження» рахунків за газ і світло на два роки у Великій Британії

Впродовж наступних двох років жителі Великої Британії платитимуть за газ та електрику не більше ніж 2,5 тис. фунтів стерлінгів на рік. Про це заявила нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс виступаючи у Палаті громад, пише «Радіо Свобода».

За словами Трасс, такий крок в рамках заходів підтримки громадян та бізнесу через енергетичну кризу дозволить домогосподарствам щороку економити понад тисячу фунтів стерлінгів. Крім цього, збережеться оголошена раніше знижка у розмірі 400 фунтів стерлінгів. Відтак, витрати британських домогосподарств на електрику будуть наближені до поточних, тобто заморожені.

«Цього тижня я пообіцяла, що впораюся зі зростаючими цінами на енергоносії, з якими стикаються сім’ї та підприємства по всій країні. Сьогодні я виконую обіцянку», – сказала Трасс.

Ці заходи, як очікує британський уряд, прискорять економічне зростання та зменшать інфляцію на 5%, що зменшить вартість обслуговування державного боргу.

Для бізнесу, бюджетних установ та благодійних організацій, які побоювалися багаторазового зростання витрат на електроенергію, протягом пів року пропонується така сама підтримка, що й для громадян. Після закінчення цього періоду уряд надаватиме постійну допомогу вразливим галузям.

Також повідомляється, що уряд Великої Британії компенсує втрати постачальникам електроенергії, а також фінансуватиме екологічні програми, які раніше оплачувались «зеленими зборами» з громадян. На реалізацію плану підтримки з бюджету виділять 150 млрд фунтів стерлінгів.

Група з енергопостачання розпочала переговори з місцевими та міжнародними постачальниками енергії, у тому числі з відновлюваних джерел. Нові довгострокові контракти дозволять знизити ціни на електрику та підвищити надійність її постачання, очікують в уряді.

Британський уряд має намір видати понад сотню нових ліцензій на нафту та газ, скасувати мораторій на видобуток сланцевого газу, а також збільшити використання атомної, вітрової та сонячної енергії.

Зазначимо що енергетичний ринок Великої Британії, як і інших європейських країн, зіштовхнувся з труднощами через безпрецедентне зростання світових цін на газ. Після вторгнення Росії в Україну почала активну роботу над диверсифікацією поставок газу з Росії. 31 серпня російський «Газпром» зупинив постачання газу до Європи «Північним потоком» через буцімто «технічні проблеми».