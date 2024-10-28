До нового санкційного списку Великої Британії ввійшли три російські агенції та їхні керівники

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти трьох російських агентств і їхніх топменеджерів, які «намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію». Про це ідеться у повідомленні, опублікованому на сайті британського уряду 28 жовтня.

«Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що зараз вдається до незграбних, неефективних спроб розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий сигнал: ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби Путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати Кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

До нового санкційного списку Великої Британії ввійшли:

«Агентство соціального проєктування» (Social Design Agency, SDA);

«Структура Національні технології» (Structura National Technology, Structura);

«АНО Діалог» (ANO Dialog);

політтехнолог Ілля Гамбашидзе, один зі співзасновників Structura;

Микола Тупікін, генеральний директор SDA та власник Structura;

Андрій Перла, проєктний директор SDA.

«Ці фірми відповідальні за велику шкідливу онлайн-мережу, широко відому як Doppelganger (з англ. “двійник”). Контент, включаючи фейкові пости, підроблені документи та матеріали, поширювався серед аудиторії англійською, німецькою та французькою мовами. SDA створила мережу з щонайменше 120 сайтів, що підробляють новинні та урядові сайти, на які вона обманним шляхом перенаправляла користувачів соцмереж», – розповіли в британському уряді.

Також російські креативні компанії намагалися здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії, послаблення міжнародної підтримки України та приховування правди про незаконне вторгнення Росії в Україну. Також відомо, що SDA намагалася підбурювати до протестів у шести європейських країнах. Однак, попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію, зауважили в уряді.

До слова, у вересні журналісти викрили російську креативну агенцію «Агенцію соціального дизайну» («АСД»), яка створює дезінформаційні кампанії проти України на замовлення адміністрації президента Росії.