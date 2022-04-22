У Тернополі в великодню ніч комендантську годину не скасовуватимуть. Вона триватиме з 23:00 до 05:00. За інформацією Тернопільської ОВА, нічних богослужінь не буде, а ранкові починатимуться вже після комендантської години.

Паски освячуватимуть напередодні Великодня, у суботу, 23 квітня.

Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

Субота, 23 квітня:

07:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого

12:00–20:00 – Освячення пасхальних кошиків

20:00 – Надгробне

Неділя, 24 квітня:

06:00 – Воскресна утреня

09:00 – Свята літургія за парафію

11:00 – Свята літургія

13:00 – Свята літургія

14:00 – Воскресна вечірня

Церква Успіння Пресвятої Богородиці

Субота, 23 квітня:

07:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого

13:00–19:30 – Освячення пасхальних кошиків

20:00 – Надгробне, свята літургія

Неділя, 24 квітня:

07:00 – Утреня

08:00 – Свята літургія

10:00 – Свята літургія

12:00 – Свята літургія

13:30 – Свята літургія

Церква Матері Божої неустанної помочі

Субота, 23 квітня:

08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого

11:00–19:00 – Освячення пасхальних кошиків

20:00 – Надгробне, свята літургія

Неділя, 24 квітня:

06:00 – Утреня

07:00 – Свята літургія

09:00 – Свята літургія

11:00 – Свята літургія

13:00 – Свята літургія

Церква святих Володимира і Ольги

Субота, 23 квітня:

08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого

10:00 – Вервиця

14:00–20:00 – Освячення пасхальних кошиків (щогодини)

Неділя, 24 квітня:

06:00 – Надгробне

06:15 – Пасхальна утреня

07:00 – Святкова свята літургія за здоров’я

09:00 – Святкова свята літургія за здоров’я

11:00 – Святкова свята літургія за здоров’я

14:00 – Чин панахиди на Микулинецькому кладовищі біля поховань воїнів і на Новому кладовищі біля села Довжанка.

Церква Святого Духу

Субота, 23 квітня:

8:15 – Вечірня з літургією Василія Великого

14:00–21:00 – Посвячення пасок (кожних півгодини)

Неділя, 24 квітня:

6:00 – Надгробне, утреня

7:00 – Перша свята літургія

9:00 – Друга свята літургія

11:00 – Третя свята літургія

14:00 – відправа на Микулинецькому цвинтарі

Церква Святого апостола Петра

Субота, 23 квітня:

08:15 – Вечірня з літургією Василія Великого

11:00 – Освячення пасок

Неділя, 24 квітня: