Великдень у Тернополі
Графік освячення пасокТетяна Бугаєнко, 0
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У Тернополі в великодню ніч комендантську годину не скасовуватимуть. Вона триватиме з 23:00 до 05:00. За інформацією Тернопільської ОВА, нічних богослужінь не буде, а ранкові починатимуться вже після комендантської години.
Паски освячуватимуть напередодні Великодня, у суботу, 23 квітня.
Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
Субота, 23 квітня:
- 07:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого
- 12:00–20:00 – Освячення пасхальних кошиків
- 20:00 – Надгробне
Неділя, 24 квітня:
- 06:00 – Воскресна утреня
- 09:00 – Свята літургія за парафію
- 11:00 – Свята літургія
- 13:00 – Свята літургія
- 14:00 – Воскресна вечірня
Церква Успіння Пресвятої Богородиці
Субота, 23 квітня:
- 07:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого
- 13:00–19:30 – Освячення пасхальних кошиків
- 20:00 – Надгробне, свята літургія
Неділя, 24 квітня:
- 07:00 – Утреня
- 08:00 – Свята літургія
- 10:00 – Свята літургія
- 12:00 – Свята літургія
- 13:30 – Свята літургія
Церква Матері Божої неустанної помочі
Субота, 23 квітня:
- 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого
- 11:00–19:00 – Освячення пасхальних кошиків
- 20:00 – Надгробне, свята літургія
Неділя, 24 квітня:
- 06:00 – Утреня
- 07:00 – Свята літургія
- 09:00 – Свята літургія
- 11:00 – Свята літургія
- 13:00 – Свята літургія
Церква святих Володимира і Ольги
Субота, 23 квітня:
- 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого
- 10:00 – Вервиця
- 14:00–20:00 – Освячення пасхальних кошиків (щогодини)
Неділя, 24 квітня:
- 06:00 – Надгробне
- 06:15 – Пасхальна утреня
- 07:00 – Святкова свята літургія за здоров’я
- 09:00 – Святкова свята літургія за здоров’я
- 11:00 – Святкова свята літургія за здоров’я
- 14:00 – Чин панахиди на Микулинецькому кладовищі біля поховань воїнів і на Новому кладовищі біля села Довжанка.
Церква Святого Духу
Субота, 23 квітня:
- 8:15 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 14:00–21:00 – Посвячення пасок (кожних півгодини)
Неділя, 24 квітня:
- 6:00 – Надгробне, утреня
- 7:00 – Перша свята літургія
- 9:00 – Друга свята літургія
- 11:00 – Третя свята літургія
- 14:00 – відправа на Микулинецькому цвинтарі
Церква Святого апостола Петра
Субота, 23 квітня:
- 08:15 – Вечірня з літургією Василія Великого
- 11:00 – Освячення пасок
Неділя, 24 квітня:
- 06:30 – Надгробне
- 07:00 – Пасхальна утреня
- 08:00 – Служба Божа за парафіян
- 10:00 – Служба Божа за здоров’я
- 12:00 – Служба Божа для дітей
- 14:00 – Служба Божа для молоді
- 14:00 – Відправа на Микулинецькому цвинтарі