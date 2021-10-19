Венеційська комісія розкритикувала урядовий законопроект, який пропонує регулювання підходів до держуправління і правосуддя в Криму та Донбасі під час їх реінтеграції. Висновок опубліковано на сайті комісії.

Комісія зазначила, що проект закону №5844 пропонує створити тільки загальну правову рамку для різних заходів перехідного періоду під час процесу реінтеграції територій.

За словами представників комісії, законопроект містить багато загальних та розмитих положень, а низка регулювань посилається на ще не розроблені законопроекти, що ускладнює його аналіз.

Також Венеційській комісії було складно аналізувати текст законопроекту, оскільки він «стосується декількох проблем, що постають сьогодні, з поглядом на майбутній невизначений розвиток подій».

Проект закону намагається встановити загальні регулювання майбутньої амністії, елементи перехідного правосуддя, створити передумови для конвалідації документів, кадровий резерв для деокупованих територій та розв’язати низку інших проблем, пов’язаних з окупацією та реінтеграцією тимчасово окупованих територій.

Але це все має ґрунтуватися на усталених принципах міжнародного права, зокрема верховенстві права, поважати права людини, базуватися на принципах недискримінації та враховувати потреби вразливих груп суспільства.

На думку представників комісії, проект закону значною мірою враховує ці принципи, але такі значення як «перехідний період», «перехідне правосуддя» тощо в ньому мають вужче поняття, ніж в міжнародному праві. Наголошується, що Україна не може змінити базові положення міжнародного права з питань збройних конфліктів. Тому у висновку комісія рекомендує або прибрати такі значення, або зазначити, що вони «відображають українське розуміння міжнародного права».