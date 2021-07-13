«Укроборонпром» перетворять в акціонерне товариство, а підприємства в його складі – у господарські товариства

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня, 256 голосами прийняла закон про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу. Закон передбачає перетворення держконцерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, а підприємств, що входять до його складу – у господарські товариства.

За законопроект депутати від «Слуги народу» дали 227 голосів. Один голос дала група «За майбутнє», сім з «Голосу», 17 – «Довіри» і чотири позафракційні.

Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» #ЗП3822 pic.twitter.com/7MqwOS2Lh8 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 13, 2021

Очікується, що таке перетворення сприятиме впровадженню культури акціонерного управління, у тому числі розмежуванню державних функцій з управління об'єктами державної власності і регуляторних функцій, впровадженню потужного корпоративного управління та удосконаленню порядку підзвітності керівництва.

В самому «Укроборонпромі» стверджують, що господарські товариства є гнучкішими за своєю організаційно-правовою формою. При цьому єдиним власником (акціонером) перетворених підприємств державного ОПК буде держава в особі Кабінету Міністрів.

Окрім того, усі новостворені товариства будуть згруповані в науково-виробничі об’єднання за галузевим принципом: бронетехніка, радарні системи, високоточне озброєння та боєприпаси, морські системи, авіаремонт та спецекспортери.

Законопроект також запроваджує модель корпоративного управління на перетворених підприємствах-учасниках «Укроборонпрому», яка має убезпечити їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу. Новостворені товариства зможуть залучати прямі інвестиції, щоб виготовляти сучасні зразки озброєння та військової техніки.

Після перетворення на акціонерне товариство сам «Укроборонпром» виконуватиме роль корпоративного центру, 100% його акцій будуть належати державі.

«Проект акта розроблено з метою визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Концерну – в господарські товариства, управління і розпорядження їх майном, а також запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК)», – йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає три етапи реформування:

підготовка учасників концерну до реорганізації (підготовчий);

перетворення концерну в акціонерне товариство (100% акцій у державній власності в особі Кабміну);

перетворення галузевих бізнес-обʼєднань у формі АТ, а також утворення господарських товариств на базі дочірніх підприємств концерну.

Загалом метою документу є запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України, формування передумов для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, створення умов для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Корпоративне управління – це система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії, включно з радої директорів, а також з іншими зацікавленими особами, за допомогою якої реалізуються права акціонерів; комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії та розв'язувати проблеми з іншими групами впливу.

В «Укроборонпромі» також зазначають, що усі гроші від реалізації надлишкового та непрофільного майна будуть направляти виключно на потреби перетворених підприємств, їх не зможуть вивести з галузі.

Цей законопроект ухвалили в першому читанні у січні 2021. До другого читання подали більш ніж 1400 поправок.

Реформа «Укроборонпрому» передбачає створення замість концерну два холдинги з робочою назвою «Оборонні системи» та окремий аерокосмічний холдинг. Законопроект дозволяє корпоратизацію (тобто створення акціонерних товариств) замість казенних підприємств, які перебувають в процедурі банкрутства; перетворення державних підприємств в акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю; прописує механізм вивільнення обтяжених активів шляхом їх заміни рівноцінними тощо.