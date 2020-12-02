Верховна Рада посилила захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, і дозволила їм проживати і виховуватися у прийомній сім'ї до досягнення 23-річного віку. За відповідний законопроект у цілому проголосували 317 народних депутатів.

Новий закон, зокрема, вносить зміни до Сімейного кодексу. Вони передбачають, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, можуть проживати і виховуватися у прийомній сім'ї до досягнення ними 23-річного віку, не залежно від того, чи навчаються вони в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти.

Як пояснив автор законопроекту прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зараз, відповідно до законодавства, вихованці перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти – до 23 років або до закінчення навчання. Проте особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які за станом здоров’я не можуть навчатися у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти та працювати, потребують стороннього догляду й уваги.