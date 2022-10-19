Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. З нього йтимуть кошти на відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За рішення створити такий фонд проголосував 251 депуттат.

Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради. Планується, що із цього Фонду фінансуватимуть:

будівництво громадських будівель;

реконструкцію та капітальний ремонт критичної інфраструктури;

реконструкцію та капітальний ремонт житла для переселенців;

розроблення проектної документації;

придбання житла для постраждалих від війни;

закупівлю обладнання для закладів освіти;

відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.

Головна умова – всі ці об’єкти так чи інакше мають бути зруйновані або пошкоджені унаслідок російської агресії.

Також Верховна Рада розглядатиме законопроект про націоналізацію російських активів в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 об’єкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО. Націоналізувати ці об’єкти можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності Росії та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроектом, зазначає «Бабель».