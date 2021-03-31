Верховна Рада впровадила адміністративну відповідальність за створення перешкод посадовим особам, що здійснюють перевірки з питань техногенної та пожежної безпеки.

За відповідний законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 286 народних депутатів на засіданні увечері у вівторок, 30 березня.

Згідно з ухваленими змінами, перешкоджання діяльності посадових осіб із питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, зокрема пов'язаної з проведенням перевірок, тягне за собою стягнення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

У разі повторного порушення протягом року після адміністративного покарання, сума штрафу становитиме від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

Закон також надає право поліцейським і посадовцям органу державного нагляду чи контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки складати протоколи про адміністративне правопорушення та дає можливість суддям районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судів розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до закону, у разі, якщо правопорушники не дають можливості оформити протокол і перешкоджають діяльності посадових осіб, які здійснюють контроль у сфері техногенної та пожежної безпеки, поліцейським дозволено здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи правопорушника.

Нагадаємо, що Верховна Рада також збільшила штрафи за хибні виклики екстрених служб і запровадила кримінальну відповідальність за порушення техногенної безпеки, якщо вони призвели до аварій, які спричинили тяжкі наслідки.