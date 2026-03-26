Ігоря Гайдука викрили у 2023 році на вимаганні 1,8 млн грн хабаря

Касаційний кримінальний суд остаточно призначив 8 років тюрми колишньому заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку, якого викрили на вимозі 1,8 млн грн хабаря. Про це 26 березня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ігоря Гайдука разом із ще одним заступником голови ТОВА Ігорем Дем’янчуком викрили у червні 2023 року. Чиновники вимагали від місцевого підприємця 1,8 млн грн задля оплати за заборгованістю Тернопільської адміністрації перед товариством за ремонти доріг, які ця фірма вже давно виконала. Окрім того, роботи прийняті у 2022 році. Також за хабар чиновники обіцяли сприяти укладенню нових і фінансуванню чинних договорів з товариством.

Однак підприємець звернувся до правоохоронних органів. Під час розслідування з’ясувалося, щодо вимагання хабаря також причетний і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він отримав 9 років тюрми, але вийшов під заставу у 15 млн грн.

У березні 2025 року ВАКС визнав Ігоря Гайдука винуватим у хабарництві за ч. 4 ст. 368 ККУ та призначив 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки. Також суд конфіскував в Ігоря Гайдука автомобіль Toyota Avensis.

У липні 2025 року цей вирок підтвердила Апеляційна палата ВАКС, а 26 березня – й Верховний Суд. Тож Ігор Гайдук відбуватиме покарання в тюрмі.