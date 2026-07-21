Євген Шибалов повернув свою відзнаку Володимиру Зеленському

Ветеран та колишній полонений Євген Шибалов повідомив, що повернув свою відзнаку «За незламність» Володимиру Зеленському. Таке рішення він пояснив тиском командування на чинних військових. Відповідний допис Євген Шибалов опублікував у вівторок, 21 липня, на своїй сторінці у фейсбук.

За словами Євгена Шибалова, свою нагороду він надіслав «Новою поштою» до Офісу Президента. Ветеран пояснив, що, на його думку, Олександр Сирський поводиться з військовими так само, як росіяни з полоненими. Таку думку Шибалов висловив у листі, який надіслав разом із нагородою.

«Сьогодні етнічний росіянин Олександр Сирський робить з воїнами ЗСУ те саме, що робили з нами, полоненими, інші росіяни: залякування, побиття, катування, психологічне насильство, примусовий запис пропагандистських відео на свою підтримку тощо», – написав Євген Шибалов.

Він також зазначив, що не вірить у те, що Головнокомандувачу ЗСУ вдасться зламати військових. Водночас він вирішив відмовитися від нагороди на знак солідарності з побратимами та посестрами, які залишаються у війську.

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«За таких обставин з морально-етичних міркувань не вважаю для себе можливим мати нагороду "За незламність". Мій полон завершився, але інші мої побратими та посестри вимушені щодня проявляти незламність під тиском репресій з боку власного командування. На знак солідарності зі своїми побратимами та посестрами я відмовляюся від цієї відзнаки», – наголосив ветеран.

Відзнака, яку Євген Шибалов повернув Володимиру Зеленському

Євген Шибалов родом з Донеччини. До повномасштабного вторгнення він працював у швейцарській міжнародній неурядовій організації «Центр гуманітарного діалогу», де займався дослідженням впливу війни на схід України, а також розробляв миротворчі програми.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Євген Шибалов добровільно долучився до Збройних сил України як стрілець-гранатометник. Він виконував бойові завдання на Київщині, Донеччині та Луганщині.

У травні 2022 року Шибалов потрапив у російський полон, де пробув сім місяців. Після обміну військовий продовжив службу у ЗСУ як оператор БпЛА. Згодом він демобілізувався та працював в управлінні євроінтеграції Міністерства у справах ветеранів. Взимку 2025 року Євген Шибалов заявив, що звільнився з Мінветеранів через приниження з боку керівництва.

Нагадаємо, після звільнення Михайла Федорова з Міноборони та його заяви про конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським військові командири почали публікувати дописи на підтримку головкома.

За даними hromadske, «Української правди» та волонтера Сергія Стерненка, військовим наказали публічно підтримати Олександра Сирського.