«Морські котики» є основним елітним підрозділом спецоперацій ВМС США

Колишні військовослужбовці елітних спецпідрозділів Великої Британії, Австралії та США могли після початку повномасштабної війни навчати росіян ведення бойових дій у спеціалізованих центрах у Європі. Про це 9 вересня повідомила газета The Telegraph з посиланням на дані розвідки.

У розвідувальній оцінці, підготовленій для міжнародного розвідувального альянсу Five Eyes, йшлося про вербування західних ветеранів для навчання громадян Росії, серед яких були чинні військовослужбовці.

Видання отримало копію службової записки, підготовленої для Австралійської секретної розвідувальної служби (SIS) на основі інтерв’ю з двома колишніми військовослужбовцями австралійського спецназу та одним резервістом. За їхніми словами, їм пропонували роботу інструкторами у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії, де могли готувати російських військових.

Згідно із запискою, одним із таких центрів є табір військово-тренувальної компанії «Альфа-Метал» у болгарському Междені. Серед його інструкторів нібито є колишні військові SAS, Австралійського полку командос, американської поліції та «морські котики» ВМС США.

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«Альфа-Метал» пропонує курси для спецпідрозділів і підготовку снайперів приблизно за 4 000 євро.

У службовій записці також зазначається, що з 2022 року приватні тренувальні табори в Європі продовжують приймати громадян Росії на навчальні курси, включаючи «розширений ближній бій». Опитані ексспецпризначенці стверджують, що у 2025 році росіяни й надалі проходили там підготовку.

Водночас в «Альфа-Метал» заперечили The Telegraph, що залучали британських спецпризначенців як інструкторів. Представник табору також стверджує, що від початку російського вторгнення центр не проводив навчання для громадян РФ. У SAS своєю чергою заявили, що їм було б відомо про участь колишніх британських військових у роботі таких тренувальних центрів.