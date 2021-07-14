Мітингувальники вимагали зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим

У середу, 14 липня, колишні працівники силових структур, які зібралися у центрі Києва на мітинг з вимогою перерахунку пенсій, спробували штурмувати Верховну Раду після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Як видно на оприлюднених відео з акції, люди прорвали металеву огорожу і вступили у сутичку з правоохоронцями.

Як інформує «Цензор.НЕТ», участь в акції протесту бере приблизно тисяча пенсіонерів МВС. Вони обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували, а тому вимагають перерахунку пенсій. Ветерани МВС тримають плакати з написами: «Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС», «Правоохоронній системі – ні».

фото «РБК-Україна»

Учасники акції вимагали зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, а коли він до них не вийшов, вирішили прорвати оточення, щоб потрапити до будівлі парламенту. Як уточнює «Новое врємя», невдоволення протестувальників викликано також тим, що після того, як їм додали до пенсії 2 тис. грн, ці кошти не були виплачені, оскільки Кабмін не затвердив дане рішення.

У процесі акції учасники мітингу прорвали кордон правоохоронців під Радою і з криками «Ганьба!» прорвалися до входу в будівлю парламенту. Водночас вони не намагаються зайти всередину будівлі.

відео «Укрінформу»

Після того, як прорватися до Ради їм не вдалося, учасники протесту перекрили дорогу на вулицях Грушевського та Шовковичній.

Інформації про затриманих або постраждалих внаслідок штурму не надходило. Мітингувальників стримує поліція і Національна гвардія. Поліція кілька разів використовувала проти них сльозогінний газ.

відео 24 каналу

зауважимо, що українське законодавство передбачає для працівників правоохоронних органів вихід на пенсію у віці 45 років за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить «військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України».

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував надбавку до пенсій військовим пенсіонерам. 10 липня президент Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості в питанні виплати пенсій військовим пенсіонерам, оскільки через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені у 2017 році, «не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових». В результаті чого утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, і новими виплатами.