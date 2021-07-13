У вівторок, 13 липня, увечері зі Львова до Києва вирушив автобус із пенсіонерами і ветеранами органів внутрішніх справ України. Вони їдуть на всеукраїнську акцію протесту, яка відбуватиметься у столиці вже завтра, 14 липня. Під час акції учасники вимагатимуть перерахунку пенсій.

«Уже більше трьох років, як підняли зарплату поліцейським, а нам перерахунку не зробили. Згідно з положенням «Про проходження служби», нам автоматично повинні були зробити перерахунок пенсії. Тобто, якщо поліцейським піднімають зарплату, відповідно нам мають піднімати пенсію», – розповідає ветеран МВС Богдан Грицак.

До столиці їдуть представники з усієї Львівщини. Автобуси зустрічаються у Бродах. А вже звідти організованою колоною прямуватимуть до Києва. Зі Львівщини буде приблизно 5-6 автобусів. А це – близько 300 людей.

Планують пікетувати під будівлями Верховної Ради, Кабміну та Офісом Президента.

«Маємо інформацію, що є команда не пускати нас до Києва, як це буде виглядати – побачимо. Але ми плануємо мирну акцію», – розповів пенсіонер МВС Ігор Давиденко.

Зазначимо, що, на акцію протесту пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ України, яка відбудеться 14 липня, з'їдуться представники з усіх областей країни.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував надбавку до пенсій військовим пенсіонерам. Також на початку червня Мінсоцполітики повідомило про підвищення виплат для понад 10 млн пенсіонерів до кінця 2021 року. До слова, із 1 червня близько 700 тис. пенсіонерів, які працюють, вже мали отримати перерахунок пенсій.

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