Росіяни обстрілюють Криворізький район з реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії

Російські загарбники вдень у четвер, 28 липня, вдарили з реактивних систем залпового вогню по аграрному підприємству в Криворізькому районі Дніпропетровщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, удар росіян по підприємству був прицільним.

«Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні», – сказано в його повідомленні.

За словами Резніченка, на місці обстрілу виникла пожежа, там вже працюють рятувальники. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Додамо, що за кілька годин до цього обстрілу росіяни вже обстрілювали Криворізький район. Тоді, за словами Резніченка, обійшлося без загиблих чи постраждалих, але є руйнування. Цей обстріл загарбники здійснили із РСЗВ «Ураган», а також зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, що вранці росіяни випустили дев’ять ракет по одній з громад на Чернігівщині, і п’ять – по Вишгородському району на Київщині. Попередньо – жертв немає.